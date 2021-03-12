Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimi bir kez daha önlendi. 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zOEaXljeLP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2021
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele Terör Örgütü
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