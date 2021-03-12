Mehmet Akif Ersoy, yalnızca milli şair değil, aynı zamanda Meclis'in ilk mebuslarından biriydi.

Milli şairin yaşamına ışık tutulacak

Milli mücadeledeki rolü, eserleri, fotoğrafları ve hayatının bilinmeyenleri, ''Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy'' sergisinde ayrıntılarıyla yer alacak.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sergiyle ilgili şunları söyledi:

"Bu sergi bu coğrafyayı bize vatan kılan şehitlerimize, gazilerimize bir vefa borcu. Bir saygıyla yad etme meselesi bizim açımızdan."

Ünlü koleksiyonlardan parçalara da yer verilecek

Sergi, Zeytinburnu Belediyesi ve Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı'nın iş birliğiyle hazırlandı.

Sergide, Rüyan Soydan gibi ünlü isimlerin koleksiyonlarından parçalar da bulunuyor.

Yavuz Görey'in yaptığı rölyef ilk kez sergide gün yüzüne çıkacak

Cumhuriyet'in ilk heykeltıraşlarından ve aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'un aile dostu olan Yavuz Görey tarafından yapılmış rölyef yıllar sonra ilk kez bu sergide gün yüzüne çıkacak.

Ersoy'un bazı fotoğraflarının da ilk kez sergileneceği “Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy” sergisi 13 Mart-16 Mayıs tarihleri arasında Kazlıçeşme Sanat'ta ziyaret edilebilecek.