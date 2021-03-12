İstanbul'daki sergide Mehmet Akif Ersoy'un yaşamına ışık tutulacak
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Arsoy" sergisi açılacak. Sergide, milli şairin yaşamına ışık tutulacak, ünlü koleksiyonlardan parçalara yer verilecek.
Mehmet Akif Ersoy, yalnızca milli şair değil, aynı zamanda Meclis'in ilk mebuslarından biriydi.
Milli şairin yaşamına ışık tutulacak
Milli mücadeledeki rolü, eserleri, fotoğrafları ve hayatının bilinmeyenleri, ''Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy'' sergisinde ayrıntılarıyla yer alacak.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sergiyle ilgili şunları söyledi:
"Bu sergi bu coğrafyayı bize vatan kılan şehitlerimize, gazilerimize bir vefa borcu. Bir saygıyla yad etme meselesi bizim açımızdan."
Ünlü koleksiyonlardan parçalara da yer verilecek
Sergi, Zeytinburnu Belediyesi ve Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı'nın iş birliğiyle hazırlandı.
Sergide, Rüyan Soydan gibi ünlü isimlerin koleksiyonlarından parçalar da bulunuyor.
Yavuz Görey'in yaptığı rölyef ilk kez sergide gün yüzüne çıkacak
Cumhuriyet'in ilk heykeltıraşlarından ve aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'un aile dostu olan Yavuz Görey tarafından yapılmış rölyef yıllar sonra ilk kez bu sergide gün yüzüne çıkacak.
Ersoy'un bazı fotoğraflarının da ilk kez sergileneceği “Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy” sergisi 13 Mart-16 Mayıs tarihleri arasında Kazlıçeşme Sanat'ta ziyaret edilebilecek.
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