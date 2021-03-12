Samsun'dan Sivas'a, Erzurum'dan Gaziantep'e, İzmir'den Afyonkarahisar'a...

Her biri İstiklal mücadelesinin simge şehirleri...

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan videoda, tarihe tanıklık etmiş mekanlar yer aldı.

Savcısından, hakimine, zabıt katibinden güvenlik görevlisine, Adalet Bakanlığı çalışanları kamera karşısına geçti, İstiklal Marşı'nı okudu.

"Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100'üncü yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın."