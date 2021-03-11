Terörün finans kaynağına darbe: 547 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın Hakkari'de terörün finans kaynağına gerçekleştirdiği operasyonda, 482 kilo eroin ile 65 kilo metamfetamin ele geçirdiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha indirildiğini belirtti.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 10-11 Mart tarihinde Yüksekova kırsalında, gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 482 kilo eroin ve 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Bakan Soylu ele geçirilen uyuşturucuların fotoğraflarını da paylaştı.
kilo Eroin— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) March 11, 2021
kilo Metamfetamin
Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha
Tebrikler @Jandarma pic.twitter.com/XDZoBfjuAn
Bakan Soylu'dan tebessüm ettiren paylaşım
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği başarılı operasyonu da sosyal medya hesabından paylaştı.
Ticari taksiye düzenlenen operasyon anının görüntülerini yayınlayan Soylu, tebessüm ettiren bir not düştü.
Bakan Soylu, hassas burunlu dedektör köpek Atak'ın da yer aldığı görüntüleri,''60 kilogram uyuşturucu Jandarma’dan kaçar zannettiniz. Kahraman Jandarma’yı ve Atak’ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız. Teşekkürler İstanbul Jandarma'' notuyla paylaştı.
60 kg bonzai Jandarma’dan kaçar zannettiniz...— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) March 11, 2021
Kahraman Jandarma’yı ve
Atak’ı hesaba katmadınız.
Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa
şanslısınız
Teşekkürler İstanbul @Jandarma pic.twitter.com/qAgafPVACe
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