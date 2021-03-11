İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha indirildiğini belirtti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 10-11 Mart tarihinde Yüksekova kırsalında, gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 482 kilo eroin ve 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Bakan Soylu ele geçirilen uyuşturucuların fotoğraflarını da paylaştı.

kilo Eroin

kilo Metamfetamin



Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha



Tebrikler @Jandarma pic.twitter.com/XDZoBfjuAn — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) March 11, 2021

Bakan Soylu'dan tebessüm ettiren paylaşım

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği başarılı operasyonu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ticari taksiye düzenlenen operasyon anının görüntülerini yayınlayan Soylu, tebessüm ettiren bir not düştü.

Bakan Soylu, hassas burunlu dedektör köpek Atak'ın da yer aldığı görüntüleri,''60 kilogram uyuşturucu Jandarma’dan kaçar zannettiniz. Kahraman Jandarma’yı ve Atak’ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız. Teşekkürler İstanbul Jandarma'' notuyla paylaştı.