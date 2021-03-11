Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 21:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılı paylaşımı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Marşı'nın 100. yılını, marşın dünyanın dört bir yanında enstrümanlarla çalındığı görüntülerden oluşan videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videoyu, Twitter hesabından "Dünyanın dört bir yanında; aynı ses, aynı heyecanla! İstiklal Marşı 100 Yaşında" notuyla paylaştı.
İstiklal Marşı'nın, Almanya'dan Kazakistan'a, Malezya'dan ABD'ye, Güney Kore'den Tunus'a birçok farklı noktadan çalındığı görüntülerin birleştirilmesiyle hazırlanan videoya, 24 ülkeden sanatçılar katkı sundu.
Dünyanın dört bir yanında; aynı ses, aynı heyecanla! #İstiklalMarşı100Yaşında pic.twitter.com/t3QW4RzSgc— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 11, 2021
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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