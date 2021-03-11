Salgınla mücadele kapsamında HES kodu uygulamasıyla ilgili daha önce alınan kararlara ek olarak, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce bugün İstanbul geneli için kararlar alındı.

Buna göre, 15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanlığı ve MEB arasında sağlanan entegrasyonla oluşturulan ve MEB Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yoluyla risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışındaki kişiler ile ziyaretçilerin girişlerinde de HES koduna bakılacak.

Kentte, 15 Mart'tan itibaren girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilen diğer kurumlar ise şöyle:

"Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere), kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri"