Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Mehmet Akif Ersoy'u anma programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Mehmet Akif Ersoy, Gazi Mustafa Kemal tarafından milli mücadeleye katılmaya çağrılan ilk şairimizdir. Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı etmiş, vefatından sonra da onu daima hürmetle, minnetle hatırlamıştır.

"Hiçbir zaman makam ve mevki peşinde koşmamıştır"

Mehmet Akif, 63 yıllık ömründe, hiçbir zaman makam ve mevki peşinde koşmamıştır. Sadece rahmetle anılmayı murad etmiştir. Milli şairimiz sessiz yaşamış, son nefesini de sessizce vermiştir. Örnek hayatının yanında, geride milli mutabakat metnimiz olan İstiklal Marşı'nı bırakmıştır. İstiklal Marşı bir tekkede yazılmıştır. İlk kez de bir camide okunmuştur. İstiklal Marşı milletimizle birlikte tüm mazlumların özgürlük mücadelesine ilham kaynağı olmuştur.

"İstiklal Marşı 84 milyonun ortak değeridir"

Bu vatanın ekmeğini yiyen, havasını soluyan, bugün bu topraklar üzerinde özgürce yaşayan hiç kimsenin İstiklal Marşı ile sorunu olamaz. İstiklal Marşı, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Arabıyla, Alevisi, Sünnisi, Lazıyla 84 milyonun ortak değeri, ortak paydasıdır.

"İstiklal Marşı ortak andımızdır"

Türkiye bizim ortak çatımız, İstiklal Marşı ortak andımızdır. 'Türkiye' ortak paydasında kucaklaşmaktan, birbirimizi Allah rızası için sevmekten başka bir çaremiz yoktur. Farklılıklarımız millet olarak bizim zenginliğimizdir. Üzerinde durulması gereken, farklılıklarımızı kardeşliğimizin önüne geçirmemektir. Cumhurbaşkanı olarak 2021 İstiklal Marşı yılını bu bakımdan tarihi bir fırsata dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum.