Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Endonezya'ya başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da en az 27 kişinin ölümüne sebep olan trafik kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da en az 27 kişinin ölümüne sebep olan trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda, "Endonezya’nın Batı Cava bölgesinde bugün meydana gelen otobüs kazasında aralarında öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin bulunduğu en az 27 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 40 kişinin yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir" sözleri kullanıldı.
Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Endonezya halkı ile hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Endonezya
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