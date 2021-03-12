Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri yapılanmasında faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 16 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Haklarında karar çıkarılan 16 şüphelinin 5'inin mahrem sorumlu, 1'inin aktif subay, 5'inin aktif astsubay, 2'sinin emekli astsubay, 3'ünün de ihraç astsubay olduğu öğrenildi.
Öte yandan, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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