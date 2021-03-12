Mısır ile ön koşulsuz görüşmeler başladı. İstihbarat düzeyinde görüşmeler sürerken diplomatik temas da sağlandı. Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönemin ayrıntılarını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar’dan dönüş yolunda TRT Haber'e anlattı:

"İki ülkeden de ön koşul yok"

“Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan da gelmedi bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Bir ön koşul yok ama yıllarca bağlar kopuk olunca, bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor…”

Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin kopuk olmasının güven eksikliği yarattığına dikkat çekti. Bu nedenle sürecin belli bir strateji çerçevesinde yürüdüğünü söyledi.



Çavuşoğlu, “Yol haritası çerçevesinde görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yine diplomatlar düzeyinde de görüşmeler olacak, istihbarat düzeyindeki görüşmelere ilaveten” dedi.

Suudi Arabistan ve BAE mesajı: Daha ılımlı görüyoruz

Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Körfez ülkeleri ile ilişkiler de vardı... Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gerilen ilişkilerde de normalleşme sinyali verdi:

"Abu Dabi'den daha olumlu mesajlar görüyoruz, Türkiye'ye yönelik olumsuz kampanyaların azaldığını görüyoruz, bunlarla hiçbir derdimiz yok. Onların bize yönelik olumsuz tutumları vardı ama daha ılımlı görüyoruz şu anda. Aynı şekilde Suudi Arabistan'la da bizim bir problemimiz yoktu, ilişkilerimiz de gayet iyiydi. Kaşıkçı cinayetinden sonra onlar bunu ikili mesele yaptılar. Oysa bu önemli bir kişi için adalet arayışıydı. Cinayeti işleyenler yargı önünde hesap versin, adalet yerini bulsun dedik."

ABD ile S-400 konusunda Girit modeli konuşulmadı

Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerine de değindi. Girit modelinin konuşulmadığını vurguladı:

"Biz herhangi bir modeli Amerikalılarla hiç konuşmadık, yani model üzerinde hiç durmadık. 'Sadece S-400, YPG/PKK meselesi değil, diğer konuları da oturup hepsini konuşalım, çözüm konusunda neler yapabileceğimizi değerlendirelim' dedik. Telefonda bu tür meseleleri de görüşmek doğru olmaz."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar arasında Suriye için kurulan üçlü mekanizmayı da anlattı, "Cenevre sürecine ya da başka süreçlere alternatif değil, tamamlayıcı" dedi.

Afganistan ile ilgili nisan ayında İstanbul’da önemli toplantı

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afganistan’daki barış çabalarına destek için taraflarla görüştüğünü de açıkladı. Nisan ayında İstanbul’da Afgan barışı için taraflar arasında önemli bir uluslararası toplantının yapılabileceğini söyledi.

