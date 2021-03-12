FETÖ mensuplarının çaldığı sorularla 260 binin üzerinde vatandaşın emeğini gasp ederek mağdur ettiği belirlendi. Sınav sorularını çaldığı tespit edilen örgüt mensubu sayısının ise 17 bin 894 kişi belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün 9 yıl boyunca çaldığı kamu kurumları sınav sorularının peşine düştü. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ülke genelinde 2005 ile 2013 yılları arasında sınav sorularını çalan FETÖ mensuplarının röntgenini çekti. FETÖ’nün soru çalma karnesinin korkunç boyutlarda olduğu anlaşıldı.

FETÖ’nün 9 yıl içinde kamu personeli sınavı, polis koleji, polis akademisi, komiser yardımcılığı sınavı, hakim savcı sınavları, kaymakam sınavları, dışişleri bakanlığı ile konsolosluk memurluğu sınavları sorularını çaldığı ortaya çıktı.

Yüzbinlerin emeğini çalmışlar

Emek hırsızlığı yaparak sınav sorularını önceden ele geçiren FETÖ üyelerinin, çalışarak sınava giren çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği belirlendi. FETÖ’nün sadece 2010-2011 yılı KPSS sınavında çaldığı sınav soruları ile 260 bin vatandaşı mağdur ettiği belirlendi. Soru çaldıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kişi sayısının ise 17 bin 894 olduğu öğrenildi. Yakalanan örgüt mensupların da 433’ünün de soru çaldıklarını itiraf ettiği kaydedildi.

Çaldıkları sorularla yarışmışlar

FETÖ’nün çaldığı sınav sorularını kontenjan sayısını 2-3 katına kadar fazla örgüt üyesine dağıttığı ve bu şekilde örgüt mensuplarını kendi aralarında yarıştırdığı da belirlendi. Örneğin 2011 Komiser yardımcılığı için 1200 kişinin alınacağı sınavda FETÖ’nün bu sınav için çaldığı soruları 2500 mensubuna vererek “kendi aranızda yarışın talimatı” verdiği tespiti yapıldı.

KPSS

2010 yılında yapılan KPSS Genel kültür/Genel yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavında 13 bin 421 kişi tespit edildi. Bunlardan 875’nin karı koca olduğu 806’sının da akraba olduğu belirlendi. 902’sinin bylock kullandığı, 1142 kişinin ise örgüt elebaşının talimatından sonra Bank Asyada hesap artışının olduğu tespit edildi. KPSS soruşturmasında yakalanandan 12 kişi soru çaldıklarını itiraf etti.

Polis Akademisi sınavı

2012 yılında yapılan Polis Akademisi sınavı soruşturmasında 269 kişi tespit edildi. Örgüt mensuplarının aynı sorulara aynı doğru veya yanlış cevapları verdikleri belirlendi. Gözaltına alınandan 30’u itirafçı olarak sınavda sorulacak 100 sorudan 90 sorunun sınavdan önce örgüt mensuplarına dağıtıldığını itiraf etti. Tespit edilen şüphelilerin 50’sinin Bylock kullandığı, 98'inin örgüt talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdığı belirlendi.

Polis Koleji sınavları

2009 tarihinde yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı soruşturmasında 310 kişi tespit edildi. Yakalananlarda 19 kişi itirafçı oldu. İtiraflar sonucu örgütte “abi" olarak bilinen örgüt yöneticilerinin öğrencilere "sizin yeriniz Polis Koleji, Polis Akademisi, Harp Okulları, buralara kâfirler mi yerleşsin, siz oralara yerleşin ki İslam'a hizmet edin vb." şeklinde telkinlerde bulunarak yemin ettirdikten sonra sınav sorularını verdikleri belirlendi.

Komiser Yardımcılığı sınavları

2009-2010-2011 yıllarında yapılan EGM meslek içi yükselme sınavı olan Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığıma geçiş sınavlarına ait soruşturmalarda; 3 yıla ait 3 bin 205 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1442 kişinin bylock kullandığı, 162 kişinin de terörist başı Gülen’in talimatıyla beraber Bank Asya’ya para yatırdıkları tespit edildi. Yakalanan örgüt mensuplarından 336’sı soru çaldıklarını itiraf etti.

Dışişleri Bakanlığı memurluğu ve konsolosluk memurluğu sınavları

2010-2011-2012-2013 yıllarında Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan Meslek Memurluğu Sınavı ve Konsolosluk Memurluğu Sınavı (toplam 8 sınav) soruşturmalarında 371 kişinin soru çaldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda bunlardan 121 kişinin bylock kullandığı, 284 kişinin ise ankesör aranmasının bulunduğu tespit edildi. Yakalananlardan 25 şüpheli itirafçı olarak örgüt tarafından kendilerine sınav sorularının verildiğini söyledi.

Kaymakamlık sınavı

2012 yılı Kaymakam adaylığı giriş sınavına ait soruşturmada 212 şüpheli tespit edildi. Yakalanan 114 şahıstan 8 şahıs itirafçı oldu. Yapılan çalışmalarda şüphelilerden 116’sının bylock kullandığı belirlendi. 14 kişinin de akraba olduğu öğrenildi.

Hakim ve savcı adaylığı sınavı

2012 yılı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavı soruşturmasında 45 Hâkim, 10 Cumhuriyet Savcısı ve 31 Avukat olmak üzere toplam 86 şüpheli belirlendi. Yakalananlardan 3 kişi soruları sınavdan önce gördüklerini ve buna aracı olan şahısları itiraf etti. Ayrıca 15 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 10 şahıs bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

TSK mülakat sınavları

FETÖ’nün TSK tarafından yapılan harp okulları ve meslek mülakat sınavlarında da örgüt mensuplarına bilgi verdikleri ve bu şekilde sayısız örgüt mensubunu silahlı kuvvetlere yerleştirdikleri kaydedildi. FETÖ’nün; başvuran adaylara manuel olarak oluşturdukları aday numaraları üzerinden kodlama yaptıkları, bu kodlama sayesinde mülakat komisyonunda FETÖ mensuplarının, “aday numaralarının önceden belirledikleri hanelerini toplayarak” FETÖ üyesi adayı tanıdıkları ve onlara avantaj sağladıkları diğer adaylara ise dezavantaj sağlayarak" elenmelerine neden oldukları tespit edildi. Yakalanan 20 mülakat komisyon üyesinden 19'u tutuklandı.

