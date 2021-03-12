Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ocakta sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,4 artışla beklentileri aştı. Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk. Pandemiye rağmen sanayi sektörü son 1 yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu." dedi.
Bakan Varank şunları söyledi:
"2021 yılında da imalat sanayisi ve ihracat öncülüğünde Türkiye'yi önemli büyüme rakamlarına ulaştırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz."
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