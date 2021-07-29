Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uygulanan toplam aşı sayısı 71 milyon dozu geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam yapılan aşı dozu sayısının 71 milyonu geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, toplam yapılan aşı dozu sayısının 71 milyonu geçtiğini açıkladı.
Bakan Koca, "Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti" dedi.
SON DAKİKA: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 Milyonu geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 20:49
- 20:44
- 20:46
- 20:43
- 20:32
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden ABD'nin "Heybeliada Ruhban Okulu" açıklamasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz