Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına İHA'lar destek veriyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile havadan anlık görüntü aktarımı yapılarak söndürme çalışmalarına destek veriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Marmaris'teki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Devletimizin birçok kurum ve kuruluşu Marmaris’te çıkan yangını söndürmek için el birliğiyle mücadeleyi sürdürüyor. Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile havadan anlık görüntü aktarımı yapılarak yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonu sağlanıyor."
Devletimizin birçok kurum ve kuruluşu #Marmaris’te çıkan yangını söndürmek için el birliğiyle mücadeleyi sürdürüyor. Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile havadan anlık görüntü aktarımı yapılarak yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonu sağlanıyor. pic.twitter.com/Rxia5H8M9f— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2021
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