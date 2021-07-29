Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Marmaris'teki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin birçok kurum ve kuruluşu Marmaris’te çıkan yangını söndürmek için el birliğiyle mücadeleyi sürdürüyor. Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile havadan anlık görüntü aktarımı yapılarak yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonu sağlanıyor."