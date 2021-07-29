7 ilde 12 noktada çıkan orman yangınları Türkiye'nin akciğerlerini küle çevirdi. İncelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 ilde 19 ayrı noktada orman yangınlarının devam ettiğini söyledi. Muğla Güvercinlik'te devam eden yangında bir otelin boşaltıldığını belirten Pakdemirli, "Tüm kurumlardan yaklaşık 4 bin personelle yangınlara müdahale ediyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti;

Adana Karaisalı, Pos, Kozan, Sarıçam, Ceyhan, Feke bölgelerinde yangınlar devam ediyor. Osmaniye'de Kadirli Antalya şu an Manavgat Akseki Konyaaltı ve Alanya'da yangınlar devam ediyor. Kayseri'de Yahyalı da yangın devam ediyor. Mersin'de dünden beri devam eden Aydıncık yangınında 202 hane boşaltıldı. Bu yangın olumlu yönde ilerliyor henüz kontrol altına alınmadı. Silifke'de 2 ayrı beldede 600 hane boşaltıldı bu da pozitif yönde gidiyor teselli edici mersin Bozyazı'daki yangın söndü. Soğutma devam ediyor. Kütahya Emet'te devam ediyor. Muğla'da da çeşitli yangınlar çıktı. Marmaris Didim Güvercinlik'te 3 yangın sürüyor. Güvercinlik'te bir otelin tahliyesi başladı. Bu yangınlara 3 uçak 38 helikopter 472 arazöz ve tüm kurumlardan 4 bin personelle bu yangınlarla mücadele ediyoruz.

Antalya'da 3 can kaybımız var. Tüm açıklamalarda söylediğim gibi devletin yaptığı uyarılara mutlaka uyalım. Evimizi, aracımızı bırakmamız gerekiyorsa geride bunları bırakalım. Canımızdan değerli değil diyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege ve Akdeniz'deki yangınlara dair açıklama yaptı. pic.twitter.com/4rFiYgDrP2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

"Yangınlarla ilgili çok yönlü soruşturma yapılıyor"

Malesef bugün itibarıyla uzun zamanda çıkması beklenen bir çok yangının bir iki gün içerisinde çıktı. Tarım ile alakalı ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü. Yangınların sebebi ile alakalı bizim şu anda sebebinden çok söndürülmesi alakadar ediyor. Sebebi ile ilgili soruşturma, araştırma yapılıyor. Zarar tespitleri devam edecek.

"Hasar tespit çalışmalarını başlattık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manavgat'ta devam eden yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. "Yaraların en hızlı şekilde sarılması için her türlü yardım sağlanacaktır" dedi. Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarının da başladığını söyledi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti;

Manavgat'ta yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarını başlattık. Evrenseki, Kalemler, Yavrudoğan, Çolaklı ve Yeniköy mahallelerinde hasar tespit çalışmaları başlatılmış durumda. Bu çerçevede 76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespiti yapıldı. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için kalıcı konutların yapımını başlatacağız. Gerek kira yardımı gerek taşınma yardımı, eşya yardımı olarak verilmesi gerek tüm yardımları da koordine etmek üzere inşallah Antalyamızın yaralarını en kısa sürede saracağız. Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda. Şu an sahada fiilen 30 ekibimiz bulunuyor. En kısa zamanda yangının söndürülmesiyle birlikte hasar tespitlerini tamamlayacağız.

"AFAD ve Kızılay vatandaşlarımıza yardım ulaştırıyor"

Tüm birimlerin yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yaptığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları kaydetti;

Bizler de özellikle vatandaşlarımızın devlet olarak yanlarında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor. Türkiye'nin her yerindeki yangınları birlikte takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla farklı illere yöneticilerimizi yönlendirmiş bulunmaktayız. Antalya yangının en yoğun olduğu bölge olduğu için merkezi buraya kurduk. Hastanede müşayede altında olan 15 vatandaşımız var. Bunların hayati tehlikesi yok. 10 vatandaşımızı tedbiren Alanya ve Serik Hastanelerine gönderdik. Özellikle vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için bir lojistik merkezi oluşturuldu AFAD'ın koordinasyonunda. AFAD ve Kızılay vatandaşlarımıza yardım ulaştırıyor. Sıcak yemek servisi yapılıyor. Giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlar ile iletişim ağı oluşturuldu.