Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Gül: Yangınların kaynağı ve sebebi her yönüyle araştırılmaktadır
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.
"Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor"
Bakan Gül, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi.
Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 29, 2021
Etiketler: Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı Orman Yangını
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