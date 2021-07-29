Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor"

Bakan Gül, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi.