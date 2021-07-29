Dışişleri'nden ABD'nin "Heybeliada Ruhban Okulu" açıklamasına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, Türkiye'deki yüksek okulların 1971'de kamulaştırılmasıyla Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasının üzerinden 50 yıl geçtiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD'li mevkidaşı Ned Price'ın, Twitter hesabından paylaştığı "Heybeliada Ruhban Okulu" ile ilgili mesajına yanıt verdi.
Price'ın, "50 yıl önce Türkiye'nin yüksek öğrenimi millileştirmesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasına neden oldu" açıklamasını ve Türkiye'nin Heybeliada Ruhban Okulu'nu yeniden açması yönündeki çağrısını yanıtlayan Bilgiç, "Fener Rum Patrikhanesi'nin Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti" dedi.
...And it has been 50 years since the Greek Orthodox Patriarchate refuses to open the Halki Seminary under a faculty of theology in Istanbul, in compliance with Turkish legislation. @StateDeptSpox https://t.co/wLVDVIix1d— Tanju Bilgiç (@TanjuBilgic) July 29, 2021