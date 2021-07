Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD'li mevkidaşı Ned Price'ın, Twitter hesabından paylaştığı "Heybeliada Ruhban Okulu" ile ilgili mesajına yanıt verdi.

Price'ın, "50 yıl önce Türkiye'nin yüksek öğrenimi millileştirmesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasına neden oldu" açıklamasını ve Türkiye'nin Heybeliada Ruhban Okulu'nu yeniden açması yönündeki çağrısını yanıtlayan Bilgiç, "Fener Rum Patrikhanesi'nin Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti" dedi.

...And it has been 50 years since the Greek Orthodox Patriarchate refuses to open the Halki Seminary under a faculty of theology in Istanbul, in compliance with Turkish legislation. @StateDeptSpox https://t.co/wLVDVIix1d