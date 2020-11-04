Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), her afette olduğu gibi İzmir depreminde de ön saftaydı.

Enkaz altında, yaşam belirtisi olunca önce çağrılan UMKE personelleri, travma tahtası ve acil müdahale çantalarıyla yıkılan binalara koştular, enkaz altındaki canlara nefes oldular.

İlk başta damar yolunu açarak hastaya serum verdiklerini söyleyen UMKE Personeli Selçukhan Aksu,"Daha sonra oksijen vererek boyun transferi sağlanacaksa sırt tahtasını alıyoruz. Sırt tahtasında boyunları sabitliyoruz. Daha sonra hastanın transferini, örümcek kemeri dediğimiz, hastanın düşmesini ve transferini dikey ve yatayda kolay sağlayabileceğimiz sırt tahtasıyla 112'yle sağlıyoruz." dedi.

En büyük yardımcıları 40 kilogramlık çantaları

UMKE personellerin en büyük yarımcıları ise acil durum malzemeleriyle dolu çantalarıydı. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığında olan acil müdahale çantasının içerisinde birçok malzeme bulunuyor ancak İzmir depreminde kullanılan malzemeler, termal battaniye, boyunluk ve oksijen tüpü.

Dronla 200 saate yakın görüntü alındı

Süreci daha iyi yönetebilmek için de neredeyse tüm olup biten dronlarla kaydettiler. 2 dronla 200 saate yakın görüntü aldıklarını ifade eden UMKE Drone Pilotu Feyyaz Deniz Sarıgöl, "Bu görüntüler sayesinde de operasyonel ekiplerin alanda konuşlanması, tedavileri işte hastaların transportu, hangi ekiplerin hangi bölgede daha fazla yoğunlaştığı, ekiplerin organizasyonu gibi durumlarda kullanıldı." ifadelerini kullandı.

İzmir depremindeki arama kurtarma çalışmalarında 500'den fazla UMKE personeli görev aldı.

Haber: Semra Kırışman

Kamera: Serhat Alabuğa