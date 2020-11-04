30 Ekim'de saat 14.51'de merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi yaşamını yitirdi.

107 kişi enkazlardan kurtarıldı. 1035 kişi yaralandı. 137 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ekipler, çöken 17 binada yapılan arama kurtarma çalışmalarını tamamladı.

"'Gönüllerin kahramanı' ekiplerimizi yürekten kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ekiplere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

"Mucizenin adı Ayda oldu, İdil oldu, Elif oldu. Hepsini tekrar hayata bağlayan eller sizin ellerinizdi. Cansiperane çalışmaları ile tek yürek olmuş milletimizi müjdelerle buluşturan 'gönüllerin kahramanı' ekiplerimizi yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız."