İçişleri Bakanlığınca, salgınla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine bazı kararlar alındığı kaydedilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Covid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehber ile ilgili Genelgede belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilecek."

Toplu alanlar saat 22.00'de kapanacak

Evlere paket servis ve gel­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, Nikah/Düğün salonları, Halı sahalar ve spor salonları, İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, Tiyatro, sinema ve konser salonları, Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerlerin en geç saat 22.00'de kapanmaları sağlanacak.

Esnek çalışma

Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil)

kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması sağlanacak.

Mesai saatleri

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz

önünde bulundurulmak suretiyle, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00’dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00­15:00, 06:30­15:30, 07:00­16:00, 07:30­16:30, 08:00­17:00, 08:30­17:30, 09:00­18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi sağlanacak.