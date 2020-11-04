AFAD görevlisi Atıl Hepçorman, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'e ulaşan ilk görevlilerden biri oldu.



Hepçorman küçük kıza ulaştıkları ilk anı anlattı. Ayda'nın enkaz altında bulunduğu yerin hemen üstünde çalışırken bir delik açılmış ve oradan ses duyulmuştu.

"Ayda sen misin?"

Hepçorman, delikten hemen seslendiğini ve "buradayım" diye karşılık aldığını dile getirdi.

Bir kez daha "Ayda sen misin?" diye seslendiğinde küçük kızın "Buradayım benim. Annem birazdan gelecek" dediğini anlattı.

Cenazeye ulaşmak için açtıkları delikte Ayda ile karşılaştılar

Bulunduğu durumu idrak edemeyen küçük kızın annesi Fidan Gezgin yanı başında can vermişti. Ağır kokuyu takip eden ekipler cenazeye ulaşmak için açtıkları delikte Ayda mucizesi ile karşılaşmıştı.

Hepçorman, o anda yaşadıklarını şöyle dile getirdi: "O bizim için motivasyon oldu. Etrafını açıp kızımıza ulaştık. Burada deprem öncesi, sırasında ve sonrasında eğitimlerin önemini, hayat üçgeninin önemini bütün insanların, vatandaşlarımızın kavramasını istiyorum. AFAD ailesi olarak verdiğimiz bütün eğitimlerde deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri tek tek anlatıyoruz. Bizim depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu kızımızı da yaşama bağlayan bir fırın, bulaşık makinesi ve buzdolabı arasındaki boşluk oldu ve kızımızı oradan sağ çıkardık. Ben elimi uzattım elimi tuttu. Diğer kolu altta kalmış. Bu sefer üzerini açınca diğer kolu da boşa çıktı. Çok şükür onu da yara almadan kurtardık. Durumu da çok iyiymiş."