Minik Ayda Gezgin, İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin enkazından 91. saatinde kurtulmuştu.

'Annesi Ayda'ya yaşam üçgeni oluşturmuş'

Ayda'nın babası Uğur Gezgin, kızının depremden nasıl kurtulduğunu anlattı.

"Hemen yan tarafta buzdolabı var, eşimin orada Ayda'nın üzerine kapaklandığını düşünüyorum ben. Zaten ilk darbeyi aldıktan sonra eşim vefat etmiş Adli tıp doktorunun dediğine göre. O şekilde yani, çocuğuma annelik duygusuyla o üçgeni açmış."

'Ayda yoğun bakımda ama yaşamsal sıkıntısı yok'

Uğur Gezgin, Ayda'nın sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi:

"Ayda'yı hastanede 2 dakika görebildim. Yoğun bakım ünitesinde ama yaşamsal sıkıntısı yok. Serum veriliyor, çok susuz kalmış, dili damağı kurumuş. Çok uzun 91 saat mucize yani."

'Bize deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı söylendi'

Uğur Gezgin konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz 96 yılında bir rapor değil de denetleme istedik, bize o yıla göre deprem yönetmeliğine uygun şeklinde yapıldığı söylendi. Ama AFAD'da çalışan arkadaşlar beton da sıkıntı olduğunu söylüyor, çünkü eline aldığın zaman puf diye patlıyor. Anladığım kadarıyla çimentosu az kullanılmış."

6,6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi yaşamını yitirdi

30 Ekim'de saat 14.51'de merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi yaşamını yitirdi.

107 kişi enkazlardan kurtarıldı. 1035 kişi yaralandı. 137 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ekipler, çöken 17 binada yapılan arama kurtarma çalışmalarını tamamladı.