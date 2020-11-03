UMKE ekipleri depremin 90. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Uzun uğraşlar sonucu yeni bir mucize yaşandı, 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

"Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı"

Küçük Ayda'nın çığlığını ilk duyan arama kurtarma ekiplerinden Nusret Aksoy, o anları şöyle anlattı:

"İlk etapta çığlık sesini duydum. Arkadaşlara dedim, çalışmayı durdurun çığlık sesi geliyor. Jeneratör çalışıyordu, jenaratörü durdurduk. Çok sesli bir ortamdı, sessizlik sağlandı.

Ayla ile ilk teması kuran arama kurtarma ekibi o anları @trthaber’de anlattı.https://t.co/TW7wojjnkq pic.twitter.com/GEHaoHpoB4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2020

Arkadaşlara dedim 'Ses geliyor oradan' arkadaş eğildi 'Kimse var mı?' dedi, 'İyiyim ben' dedi. 'İsmin ne senin?' dedi, 'Ayda ben' dedi, 'Ayda iyi misin, iyiysen elini salla' dedi, elini çıkardı böyle salladı. İlk sesini duydum ben. İlk çığlığını duydum ben. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesinin arasındaydı."

"Bizi görünce sadece su ve ayran istedi"

3 yaşındaki Ayda'nın çıkarılmasını sağlayan ekipten Ahmet Çelik ise duygulanarak şöyle anlattı:

"Aramalar devam ediyordu. Bir çocuk sesi duydum, tam da emin olamadım, sonra sessizlik istedim. Ayda orada tekrar bir bağırdı, çok küçük bir delik vardı. Sesi duyunca başımı içeri soktuğumda 'Abi çok susadım' dedi; su istedi, ayran istedi. Ondan sonra diğer AFAD'çı arkadaşlarla beraber alandan çıkardık, babası da teslim aldı. Küçük bir boşluk vardı, Allah'a şükür hiç bir yeri ezilmemiş, bizi beklemiş. Bizi görünce sadece su ve ayran istedi. İlk temastan itibaren sürekli konuştuk."

Hastanede alkışlarla karşılandı

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

Deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda'nın gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi.

3 yaşındaki kızın sağlık durumu iyi.