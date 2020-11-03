AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1528 artçı sarsıntı tespit edildi.

SAKOM’dan alınan bilgilere göre 110 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 1036 kişiden 898’i taburcu edildi. 138 kişinin tedavisi sürüyor.



İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlandı. 3 noktada 4 binada çalışmalar sürüyor.



Bölgede AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplam 7 bin 880 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1206 araç görev yapıyor.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen illerde, alan tarama çalışmaları devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; destek ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 adet kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 20 uçuş ile gerçekleştirilmiştir. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu ile katılmaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 22 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde batan 22 tekneden 14’ünün su altından çıkarılması, karaya oturan 43 tekneden 40’ının kurtarılması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 4.643 çadır, 64 genel maksat çadırı, 28.574 battaniye, 17.456 yatak, 9.260 uyku seti, 2.657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildi.

Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 807, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı’na 215, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde 2 bin 320 adet çadır kurulumu tamamlandı.