Haber Giriş: Kaynak: AA
8 ilde rüşvet operasyonu: 83 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz ikamet izni verdiği belirlenen 14'ü kamu çalışanı 83 kişiye yönelik 8 ilde İstanbul merkezli operasyon başlatıldı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kamu çalışanları ve yabancıların da olduğu bir şebekenin, çok sayıda yabancı uyruklu kişiye usulsüz şekilde ikamet izni verdiği, sahte ikamet belgesi oluşturduğu ve bazı yabancıların ise randevu ve sıra verilmeden il göç idarelerindeki işlemlerinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında, 10'u yabancı, 14'ü kamu personeli 83 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı.
Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 07:28
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