Avusturya'nın başkenti Viyana'da 1. bölgede olan ve turistlerin yoğun olarak bulunduğu Schwedenplatz'da bir terör saldırısı düzenlendi. 6 farklı yerde gerçekleşen saldırıda, 1'i saldırgan 3 kişi hayatını kaybetti. 7'si ağır 15 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırıya Twitter'dan tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Viyana’da terör karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.