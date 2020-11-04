İki kıtanın arasında, trafiğin ortasında kalan köpek, motosikletli grubun yardımıyla Avrupa'dan Asya'ya geçti.

Araçlardan korkan köpeğin, bu durumu, bir motosikletlinin kamerası ile kaydedildi.

Yolunu şaşırdığı için panikleyen köpeği 5 motosikletli ortalarına aldı. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçene kadar ona eskortluk etti.

Motorcular köpeği güvenli bir noktaya bırakarak yoluna devam etti.