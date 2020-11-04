Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yolunu şaşıran köpeğe motosikletliler eşlik etti
İstanbul'da yolunu şaşıran bir köpek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdi. Motosikletli bir grup, trafikten korkan köpeğe eskortluk ederek Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmesine yardımcı oldu.
İki kıtanın arasında, trafiğin ortasında kalan köpek, motosikletli grubun yardımıyla Avrupa'dan Asya'ya geçti.
Araçlardan korkan köpeğin, bu durumu, bir motosikletlinin kamerası ile kaydedildi.
Yolunu şaşırdığı için panikleyen köpeği 5 motosikletli ortalarına aldı. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçene kadar ona eskortluk etti.
Motorcular köpeği güvenli bir noktaya bırakarak yoluna devam etti.
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