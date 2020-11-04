Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 3 Kasım'da 508 seferli Amsterdam Schiphol ile 484 seferli Londra Heathrow havalimanlarından sonra en fazla uçuş icra edilen havalimanı olarak belirlendi.

İstanbul Havalimanı'ndan dün 452 uçuş gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları (THY) da 3 Kasım'da düzenlediği 541 uçuşla Avrupa'da en fazla sefer düzenleyen havayolu şirketi oldu.