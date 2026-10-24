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Savunma
TRT Haber 24.10.2026 11:14

AKSUNGUR, deniz görevindeki kabiliyetine bir yenisini daha ekledi

TUSAŞ'ın geliştirdiği AKSUNGUR, TURNAs-26 Tatbikatı kapsamında Antalya’da kritik bir görev gerçekleştirdi. Milli motor TEI-PD170 ile havalanan AKSUNGUR, 3 adet ASELBUOY'u denize bırakarak akustik veri topladı. Veriler, Ankara'da işlenerek denizaltı tespitine yönelik çalışmalarda kullanıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR, Deniz Kuvvetleri İnsansız Deniz Sistemleri TURNAs-26 Tatbikatı'nda denizaltı tespitine yönelik faaliyet gerçekleştirdi. Ankara’dan havalanarak uydu kontrolüyle Antalya açıklarına intikal eden AKSUNGUR, milli sistemlerin deniz görevlerinde birlikte kullanımına yönelik çalışmalarda görev aldı.

Tatbikat kapsamında AKSUNGUR, ASELSAN tarafından geliştirilen 3 adet ASELBUOY 100P Sualtı Akustik Dinleme Sistemini ve 1 adet Sonobuoy’u taşıdı. Milli motor TEI-PD170 ile görev yapan platform, Antalya açıklarındaki görev bölgesinde 1.000 feet irtifaya alçalarak üzerinde bulunan pod ile taşıdığı sistemleri Akdeniz açıklarına bıraktı. Ardından 6.000 feet irtifaya yükselerek sinyal dinleme aşamasına geçti.

AKSUNGUR, deniz görevindeki kabiliyetine bir yenisini daha ekledi

Görev bölgesinde yaklaşık dört saat uçuş gerçekleştiren AKSUNGUR, ASELBUOY’lardan aldığı verileri Ankara’da bulunan Yer Kontrol İstasyonu’na entegre akustik veri aktarım merkezine iletti. Merkezde işlenen akustik veriler üzerinden su altı hedefler tespit edildi.

ASELBUOY ilk defa İHA'dan atılmış oldu

Gerçekleştirilen faaliyetle birlikte ASELBUOY’ların görev bölgesine taşınması, denize bırakılması ve elde edilen verilerin uzaktaki yer kontrol istasyonunda değerlendirilmesini kapsayan görev zinciri başarıyla uygulandı. Böylece ASELBUOY ilk defa bir İnsansız Hava Aracı’ndan atılmış oldu.

Tatbikat, AKSUNGUR’un uzun havada kalma, yüksek faydalı yük kapasitesi ve uydu üzerinden kontrol kabiliyetlerinin deniz karakol uçakları ile müşterek görev icrasında önemini ortaya koydu.

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