Hastalıkta ve sağlıkta 26 sene beraber yol aldılar, iyi günde olduğu gibi kötü günde de bir an olsun birbirlerinden ayrılmadılar.

49 yaşındaki Adile Özcan yüzde yetmiş yürüme engelli. 5 senedir Alzheimer Demans hastası eşi Fatih Özcan'ın bakımını üstleniyor.

6,6 büyüklüğündeki sarsıntıya Bornova'daki evlerinde, kızları Gül ile sofrada yakalandılar. Sarsıntıyı hisseden herkes can havliyle evlerinden çıktı ancak Adile Özcan, yatalak eşini bırakamadı. Kızı ile beraber 2 gün evde mahsur kaldılar.

Hastalarını bırakamayan anne-kız, ölümü bile göze aldı. Çaresiz aileye yardım elini AFAD uzattı. Çadırda ailenin tüm ihtiyaçları karşılandı.

Fatih Özcan'ın bağımlı olduğu yatak da çadıra nakledildi.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Erdinç Kızılgedik