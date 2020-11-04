Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayda'nın annesi Fidan Gezgin son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'deki depremde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi toprağa verildi.
Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarılan Ayda'dan sonra cesedine ulaşılan Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı.
Gezgin'in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
[Fotoğraf: İHA]
Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
[Fotoğraf: İHA]
"Oğlum annene hoşçakal de"
Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşçakal de" ifadesini kullandı.
[Fotoğraf: İHA]
Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşçakal" dedi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 13:49
Son Haberler
- 14:34
- 14:30
- 14:20
- 14:33
- 14:13
Sıradaki Haber
15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz