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Gündem
AA 24.10.2024 11:08

TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı: Savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı: Savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz

TUSAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırıyı lanetledikleri vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin, hain terör saldırılarının üstesinden gelinmesinde en büyük güç olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

"Hiçbir saldırı savunma sanayiindeki kararlı duruşu engelleyemeyecek"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkesine gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınadı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Demiroğlu, "Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

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Ankara Terör Saldırısı TUSAŞ Savunma Sanayii
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