Duman 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.10.2024 10:40

TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısının ardından savunma sanayii tek yürek oldu

TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda led ekranlara Türk bayrağı yansıtılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. Bakan Kacır, "Hain teröristler bizi durduramayacak" mesajını verdi. Bakan Güler, Irak ve Suriye'de 47 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, SAHA EXPO'nun üçüncü günü TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının gölgesinde başladı.

Mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak fuar alanına girişte güvenlik önlemleri artırıldı, akreditasyonu bulunmayan basın mensuplarının fuara alınmamaları kararlaştırıldı.

 

47 terör hedefi imha edildi

TUSAŞ'a yönelik menfur saldırı karşısında kararlılığı sergilemek ve taziyeleri bildirmek maksadıyla saat 11.00'de, TUSAŞ standı önünde, anma töreni gerçekleştirildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

 

Anma törenine katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamı için kararlılığımız tam. Sizlerin azmi, çalışkanlığı ve gayreti terörle mücadelede en önemli güvencelerimizdendir. Son terörist bu coğrafyadan yok olup gidene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

29'u Irak, 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hiçbir terör unsuru kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır.

 

"Hain teröristler bizi durduramayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamaları şu şekilde:

Alçak terör saldırısı tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşümüzü hedef aldı. Hain teröristler bizi durduramayacak, azmimizi kıramayacaklar. Biz bundan sonra bu toprakların çocuklarını çakallara kaptırmayacağız. Tam bağımsızlık idealimizden asla vazgeçemeyeceğiz. Savunma sanayiimizi hep birlikte zirveye çıkaracağız. Emek veren tüm yol arkadaşlarımızla omuz omuza, sırt sırta çalışacağız.

TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısının ardından savunma sanayii tek yürek oldu

Türk bayraklarıyla donatıldı

Birlik ve beraberliği vurgulamak adına fuar alanındaki tüm led ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı.

120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı beklenen fuarda, savunma sanayisinin önde gelen firmaları da saldırıya tepki gösterdi.

TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısının ardından savunma sanayii tek yürek oldu

Başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), TÜBİTAK, ASELSAN, BAYKAR, Türksat, HAVELSAN, ROKETSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), OTOKAR, Nurol, STM, FNSS, ULAK Haberleşme ve SARSILMAZ olmak üzere firmalar kendi stantlarındaki led ekranlarında Türk bayrağı görseli kullandı.

BMC'nin görselinde de "TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını lanetliyor, savunma sanayimizi hedef alan bu alçak saldırının asla amacına ulaşamayacağını, bizi yıldıramayacağını aziz milletimizin ve herkesin bilmesini istiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Ukrayna, Pakistan, Bulgaristan ve ABD başta olmak üzere yabancı firmalar da stantlarında Türk bayrağı görselini kullanarak Türkiye'ye desteklerini vurguladı.

ETİKETLER
Haluk Görgün Mehmet Fatih Kacır Saha Expo Savunma Sanayii Terör Saldırısı TUSAŞ
Sıradaki Haber
Son çiçek, acı veda: Eşinin gönderdiği çiçeği almaya giderken şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Teröristin kimliği belli oldu
12:12
Küba'da elektrik arızası nedeniyle okul ve iş yerleri bir süre daha kapalı kalacak
12:11
Hindistan'a yaklaşan tropik fırtına nedeniyle 300 bin kişi tahliye edildi
12:08
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 8 yaralı taburcu edildi
12:08
TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi
11:57
Yenilenebilir enerji yatırımlarında "süper izin" dönemi başlıyor
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı
FOTO FOKUS
TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi
TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ