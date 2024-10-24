TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısının ardından savunma sanayii tek yürek oldu

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, SAHA EXPO'nun üçüncü günü TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının gölgesinde başladı.

Mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak fuar alanına girişte güvenlik önlemleri artırıldı, akreditasyonu bulunmayan basın mensuplarının fuara alınmamaları kararlaştırıldı.

47 terör hedefi imha edildi

TUSAŞ'a yönelik menfur saldırı karşısında kararlılığı sergilemek ve taziyeleri bildirmek maksadıyla saat 11.00'de, TUSAŞ standı önünde, anma töreni gerçekleştirildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

Anma törenine katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamı için kararlılığımız tam. Sizlerin azmi, çalışkanlığı ve gayreti terörle mücadelede en önemli güvencelerimizdendir. Son terörist bu coğrafyadan yok olup gidene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

29'u Irak, 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hiçbir terör unsuru kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır.

"Hain teröristler bizi durduramayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamaları şu şekilde:

Alçak terör saldırısı tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşümüzü hedef aldı. Hain teröristler bizi durduramayacak, azmimizi kıramayacaklar. Biz bundan sonra bu toprakların çocuklarını çakallara kaptırmayacağız. Tam bağımsızlık idealimizden asla vazgeçemeyeceğiz. Savunma sanayiimizi hep birlikte zirveye çıkaracağız. Emek veren tüm yol arkadaşlarımızla omuz omuza, sırt sırta çalışacağız.

Türk bayraklarıyla donatıldı

Birlik ve beraberliği vurgulamak adına fuar alanındaki tüm led ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı.

120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılımı beklenen fuarda, savunma sanayisinin önde gelen firmaları da saldırıya tepki gösterdi.

Başta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), TÜBİTAK, ASELSAN, BAYKAR, Türksat, HAVELSAN, ROKETSAN, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), OTOKAR, Nurol, STM, FNSS, ULAK Haberleşme ve SARSILMAZ olmak üzere firmalar kendi stantlarındaki led ekranlarında Türk bayrağı görseli kullandı.

BMC'nin görselinde de "TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını lanetliyor, savunma sanayimizi hedef alan bu alçak saldırının asla amacına ulaşamayacağını, bizi yıldıramayacağını aziz milletimizin ve herkesin bilmesini istiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Ukrayna, Pakistan, Bulgaristan ve ABD başta olmak üzere yabancı firmalar da stantlarında Türk bayrağı görselini kullanarak Türkiye'ye desteklerini vurguladı.