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Gündem
AA 24.10.2024 10:01

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, "Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkesine gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınadı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Demiroğlu, ekip arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı

"Hiçbir saldırı ülkemizin gelişimini engellemeyecektir"

Demiroğlu, "Hiçbir saldırı ülkemizin millî savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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TUSAŞ Terör Saldırısı Terörle Mücadele Savunma Sanayii
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