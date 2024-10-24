Duman 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.10.2024 10:14

Son çiçek, acı veda: Eşinin gönderdiği çiçeği almaya giderken şehit oldu

TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehit Zahide Güçlü'nün eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye çıktığı sırasında teröristlerin hedefi olduğu öğrenildi.

Son çiçek, acı veda: Eşinin gönderdiği çiçeği almaya giderken şehit oldu

Türkiye’nin milli güvenliği açısından kritik önemdeki projeleri yürüten, savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2’si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların kimlikleri de belli oldu.

Şehitlerden Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

2 çocuk annesi hain saldırıda şehit düştü

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü 37 yaşında 2 çocuk annesiydi. TUSAŞ’ta makine mühendisi olarak çalışıyordu.

Eşinin gönderdiği çiçeği almaya giderken hain teröristlerin hedefi oldu

Hain saldırıda ortaya çıkan detay Türkiye'yi yasa boğdu. Terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü'nün eşinin yolladığı çiçeği teslim almak için yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

ETİKETLER
Ankara Savunma Sanayii Terör Saldırısı TUSAŞ
Sıradaki Haber
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Teröristin kimliği belli oldu
12:12
Küba'da elektrik arızası nedeniyle okul ve iş yerleri bir süre daha kapalı kalacak
12:11
Hindistan'a yaklaşan tropik fırtına nedeniyle 300 bin kişi tahliye edildi
12:08
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 8 yaralı taburcu edildi
12:08
TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi
11:57
Yenilenebilir enerji yatırımlarında "süper izin" dönemi başlıyor
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı
FOTO FOKUS
TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi
TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ