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Gündem
AA 24.10.2024 10:44

TUSAŞ'ta kreş, ilkokul ve lisede öğrenim gören çocuklara psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, terör saldırısının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesindeki kreş ile yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara psikososyal destek verecek.

TUSAŞ'ta kreş, ilkokul ve lisede öğrenim gören çocuklara psikososyal destek

TUSAŞ'a yönelik 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yaralıları hastanedeki ziyareti sonrasında, Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere destek olmak için sahaya çıktığını açıklamıştı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlığa bağlı 7 sosyal hizmet merkezi müdürlüğünden 57 personel terör saldırısı sonrası şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere yönelik başlattıkları psikososyal destek çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Bununla birlikte Bakan Göktaş'ın talimatı üzerine oluşturulan yeni bir ekibin TUSAŞ'ın yerleşkesindeki kreşle yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara da psikososyal destek vereceği belirtildi.

Yerleşkede yer alan kreşin saldırı sonrasında bugün kapalı olduğu öğrenilirken, ilkokul ve lisede eğitim gören öğrencilere yönelik çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği içinde yürütüleceği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışmanlardan oluşan özel ekibin çocuklara yönelik odak grup çalışmaları, bireysel görüşmeler ve sosyal destek ağlarını güçlendirici çalışmalar planlayacağı kaydedildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Terör Saldırısı TUSAŞ Ankara
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