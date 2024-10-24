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Gündem
AA 24.10.2024 10:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılıyor

BRICS üyesi ülkelerin liderleri, zirveye davetli olan ülkelerin ve uluslararası teşkilatların temsilcileriyle Rusya'nın Kazan kentinde bir araya geldi.

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zirve'ye katılan liderlerle aile fotoğrafı çekimine iştirak etti.

Erdoğan'ın Zirve kapsamında bir konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılıyor

Putin, Mahmut Abbas ile görüşecek

Liderler zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan, Putin'le bir araya geldi

Erdoğan, BRICS Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

BRICS Zirvesi'nin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılıyor

Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşmenin basına açık kısmında, BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Oturumu'na daveti ve ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti, Astana'daki görüşmenin ardından Putin ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Putin'in, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye dileklerine teşekkür eden Erdoğan, "4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu vesilesiyle cuma günü İstanbul'da olduğunu anımsatan Erdoğan, "Artık siz değerli dostumu da en kısa zamanda Türkiye'de görelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde. Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir listeyi geçen hafta heyetinize ilettik. Liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanılacak."

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

"Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri ele alındı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına Lübnan'da yenilerini eklediğini, saldırıların yalnızca Orta Doğu'yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiğini ifade eden Erdoğan, İsrail'in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin'in haklı davasına güç katacağını, İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini ifade etti.

Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemine işaret etti.

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