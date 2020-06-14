İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hava destekli operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edildi.

Faraşin bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada ayrıca, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerinin katılımıyla hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.