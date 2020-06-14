Meclis bu hafta yoğun gündemle çalışacak. Meclis Anayasa Komisyonu, Yassıada kararlarını yok sayılmasına yönelik hazırlanan teklifi görüşecek.

Teklifin altında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'li milletvekilleri ve MHP Grup Başkanvekillerinin imzası var. Düzenleme 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirecek. Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.

Yargıda elektronik duruşma dönemi başlayacak

Genel Kurulun ilk gündem maddesi, görüşmeleri tamamlanamayan Rekabetin Korunması hakkında hazırlanan teklif olacak. Ardından 3'üncü yargı paketinin görüşmeleri başlayacak. Düzenlemeye göre arabuluculuk müessesesinin kapsamı genişletilecek. Tüketici uyuşmazlıklarında da arabuluculuk zorunlu olacak. Ayrıca yargıda elektronik duruşma dönemi başlayacak.

Karşılıksız çekte borçluların hapse girmemesi için yeni imkan sağlanacak

Kredi ve banka kartı ile telefon operatörlerinin sözleşmelerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak düzenleme ise Genel Kurula gelmek için sırada bekliyor. Düzenleme ile karşılıksız çekte borçluların hapse girmemesi için yeni bir imkan sağlanacak. Borcun 10'da birinin ödenmesi şartının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak. Kalan borç 15 taksitte ödenecek.

İşletmelere yeni teşvikler

Koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadelede bir adım daha atılacak. İstihdamı artırmayı ve işletmeleri teşvik etmeye yönelik yeni bir düzenlemenin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.