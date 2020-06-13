Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan açıklamada, yurt dışında yaşayıp, tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen vatandaşları sınır geçişlerinde birtakım uygulamalar beklediği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların sınır geçişlerinde dikkat etmesi gereken hususların başında ise yanlarındaki nakit paranın miktarının geldiği anlatıldı.

Bu kapsamda yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların gümrüklerden geçerken yanlarındaki 10 bin euro ve üzeri nakit paralar için mutlaka yazılı beyanda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca, vatandaşların Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye güzergahındaki ülkelerde 10 bin euro ya da buna eşdeğer dövizi beyan etmeden taşımalarının yasak kapsamında sayıldığı vurgulanarak, çek, senet gibi ödeme araçların da bu kapsamda nakit para olarak kabul edildiğine dikkat çekildi.

Nelere dikkat edilmeli?

Açıklamada, Türkiye’ye gelen vatandaşların yanlarındaki 10 bin euro ve üzeri nakit paraları mutlaka yazılı beyanla bildirmeleri, beyan işlemlerinin ise her ülke gümrüğünde ayrı form doldurarak yapılması gerektiği vurgulandı.

Bu formların doldurulmadığı takdirde ise gümrüklerde beyan edilmeyen paranın tamamına el konulabileceğine dikkat çekildi.

Birlikte seyahat eden her bir kişinin 10 bin euroya kadar nakit para taşıma hakkı bulunduğu belirtilen açıklamada, ancak 10 bin euroyu geçmeyen tutarın her bir kişinin kendi üzerinde ya da kendi kişisel eşyası içinde bulunması gerektiği, aksi halde ise para kimin üzerinde bulunursa o kişiye ait kabul edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye güzergahı üzerindeki ülkelerin bazılarında, yanında nakit para bulunduran kişinin ülke kanunlarına göre yetişkin sayılması şartı arandığı da anlatıldı.

Nakit para beyanı nasıl yapılır?

10 bin euro ve üzeri nakit parayı yanında taşıyan kişilerin, sınırından geçtikleri ülkenin gümrük kapılarında yazılı olarak beyanda bulunmak için gümrük memurlarından ‘nakit para beyan formu’ talep edebileceği açıklandı.

Bu formu doğru şekilde doldurmaları gerektiği belirtilen açıklamada, her ülke dilinde ayrı ayrı hazırlanmış ‘nakit beyan formları’na ise "https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls/how-declare_en" adresinden ulaşılabildiği vurgulandı.

Açıklamada, beyanda bulunulan 10 bin euro ve üzerindeki nakit para için herhangi bir ceza uygulaması olmadığı, bu tutardan harç ya da vergi de alınmadığı anlatıldı.