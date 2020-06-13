Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, havacılık, terör ve narkotik suçlarla mücadele, arama kurtarma ve komando birimlerinin eğitim ve operasyon görüntüleri yer aldı. Videoda, şu sözlere yer verildi:

"Jandarma olmanın yolu, sanılandan çok daha uzundur. Henüz bir çocukken başlarsınız jandarma olmaya. Bir canlıya yardım etmiş olmanız lazım mesela. Ekmeğinizi bölüşmüş, bir çiçeğe su vermiş, bir başkası için kendisini feda etmiş, şiddete 'Dur' demiş olmanız lazım. İşte ancak o zaman bir jandarma olabilir, Anadolu insanına ancak o zaman layık olabilirsiniz. Sizin için, sizden bir parça, jandarma."