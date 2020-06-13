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Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 150 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 1459 yeni vaka tespit edildi, 14 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 985 ise artarak 150 bin 87’ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.
Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı iyileşen sayını geçti. Tabloya göre, 985 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 150 bin 87 oldu.
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0sNQsJTIQJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2020
Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" sözlerine yer verdi.
Etiketler: son dakika günlük koronavirüs tablosu türkiye koronavirüs son durum 13 haziran vaka sayıları türkiye iyileşen sayısıSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 20:38
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