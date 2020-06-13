Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı iyileşen sayını geçti. Tabloya göre, 985 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 150 bin 87 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" sözlerine yer verdi.