CHP üyesi ve yöneticisi Mücahit Avcı'nın CHPNet'te yer aldığı iddia edilen beyanlarına, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun sert tepki gösterdi. Altun çifti adına açıklamayı avukat Sezgin Tunç yaptı.

"Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait bu platformda sinsi ve haince planlanan bu tasarı, bir süredir sistematik ve kesintisiz bir şekilde müvekkiller Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun aleyhine yürütülen itibarsızlaştırma kampanyasını ve bu kampanyanın arkasındaki aktörü ortaya çıkarmıştır."

"Hukuki yollar sonuna kadar kullanılacak"

Açıklamada, bir süre önce de Altun çiftinin evinin fotoğraflanması hatırlatıldı. Yaşananların kumpas girişimi olduğu ve CHPNet'te yer alan ifadelerin bu sürecin devamı olduğu vurgulandı.

Sezgin Tunç, açıklamada, "Bu kişi ve kişilerin siyasi hasımlığın da ötesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yakın çalışma arkadaşlarına yönelik, gözlerini kin ve nefret bürümüş halde sadece zarar vermek kastıyla hareket ettikleri bir kez daha açığa çıkmıştır. Bu kin ve nefretin bir sonraki adımı, müvekkil ve ailesine yönelecek bedeni ve cismani zarar girişimi olacaktır" sözlerini kullandı.

İddiaların gerçekliği ve sorumluların tespiti için hukuki yolların sonuna kadar kullanılacağı belirtildi.