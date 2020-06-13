Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir video paylaştı. Albayrak, videoyu, "Yatırımlarımızdaki odağımız, milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" notuyla paylaştı.

Ayrıca, yeni dönemde, sanayicilere daha çok destek verileceğini açıkladı.