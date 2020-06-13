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Bakan Albayrak'tan milli üretime destek açıklaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni dönemde, yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir video paylaştı. Albayrak, videoyu, "Yatırımlarımızdaki odağımız, milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" notuyla paylaştı.
Ayrıca, yeni dönemde, sanayicilere daha çok destek verileceğini açıkladı.
Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 13, 2020
Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz. pic.twitter.com/v0cRi3ADcJ
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