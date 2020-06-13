Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri yetkililerin yer alacağı heyet, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Rus bakanlar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İstanbul'da görüşecek.

Görüşmede, Libya'da yaşanan süreç ve Suriye'deki durum ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmüştü

10 Haziran'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Görüşmede, Libya ve İdlib’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ve ikili ilişkiler ele alınmıştı.