Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve İdlib'deki olayların yanı sıra koronavirüsle mücadele ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Libya ve İdlib’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan vladimir putinSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:06
Sıradaki Haber
THY'nin yurt dışı uçuşları 11 Haziran'da başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz