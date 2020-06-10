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İdlib'de 16. devriye gerçekleştirildi
İdlib'deki M4 Karayolunda, Türk-Rus birleşik kara devriyesinin 16’ncısı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından İdlib'deki devriyeyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklama şöyle denildi:
"Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir."
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