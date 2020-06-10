Haber Giriş: Kaynak: AA
2020'nin başından beri 431 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Celp işlemleri) 182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak" dedi.
Akar, "Arkasındaki destek çekildikçe, ortadan kalktıkça Hafter'in orada kaybolacağı kesin" açıklamasını yaptı.
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