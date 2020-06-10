CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılan Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen CHP kurultayı ne zaman yapılacak? Bu sorunun da gündeminde olduğu CHP Parti Meclisi, Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

CHP lideri, ertelenen kurultayın, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda açık alanda yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Kurultay için Gamze hanım Sağlık Bakanı ile konuştu, seyircisiz arenaya da izin verilmedi. Açık alanda ancak yapabilirsiniz diye. O çerçevede çalışma yapılıyor. Gerçekleştirebilirsek ağır tablo ortaya çıkmazsa kısa sürede kurultayı yapıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.