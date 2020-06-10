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Adalet Bakanı Gül, 'baro düzenlemesi' ile ilgili talepleri dinledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, baro düzenlemesiyle ilgili taleplerini almak üzere, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla bir araya geldi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 ilin baro başkanı ile bir araya geldi.
Toplantıya, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.
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